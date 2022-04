Secrets toxiques le Film suivi d’un débat sur les pesticides avec PILBS, SJE, Générations futures. Mairie, 28 avril 2022, Liorac-sur-Louyre.

Mairie, le jeudi 28 avril à 19:30

Organisé par Par ici la bonne soupe, Saint Junien Environnement et Générations futures découvrez Secrets toxiques une campagne qui s’est mise en place suite à l’étude scientifique de bidons de pesticides où ont été retrouvés des dizaines de molécules non déclarées, dangereuses, et pour certaines interdites, dont de l’arsenic, du plomb, des dérivés de pétrole… Pendant plus d’un an, notre équipe a mené un travail d’enquête pour comprendre les failles et les fraudes qui font que la quasi-totalité des pesticides sur le marché sont aujourd‘hui bourrés de produits interdits et dangereux. Dans ce documentaire, nous vous expliquerons tout : Comment sommes-nous arrivés à retrouver des pesticides toxiques dans nos champs et nos assiettes ? Comment est évaluée la toxicité des pesticides en France et en Europe ? Qu’est-ce qui est ressorti de nos échanges avec les agences sanitaires Européenne et Françaises ? Quelles sont les alternatives ? **Pour en savoir plus sur la campagne :** [[http://secretstoxiques.fr](http://secretstoxiques.fr)](http://secretstoxiques.fr) [[https://www.facebook.com/secretstoxiques](https://www.facebook.com/secretstoxiques)](https://www.facebook.com/secretstoxiques) [[secretstoxiques@gmail.com](secretstoxiques@gmail.com)](secretstoxiques@gmail.com)

Entrée libre et gratuite

Que contiennent les pesticides ? comment sont-ils évalués ? Venez découvrir ce qui se cache derrière tout ça.

Mairie Mairie de St Christophe Le bourg 16420 Liorac-sur-Louyre Dordogne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T19:30:00 2022-04-28T21:30:00