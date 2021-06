Cluny Cluny 71250, Cluny Secrets du Merle Siffleur – COMPLET Cluny Cluny Catégories d’évènement: 71250

Secrets du Merle Siffleur – COMPLET 2021-06-18 14:30:00 – 2021-06-18 15:30:00 Office de Tourisme 6 Rue Mercière
Cluny 71250

Des visites insolites au coeur de Cluny Un groupe de propriétaires vous offre la possibilité d'une découverte originale de Cluny et de ses secrets… Dix boucles à thèmes sont à votre disposition, chacune permettant de pénétrer dans une ou deux maisons. Ces visites sont guidées par les propriétaires, ce qui en fait le charme, et elles ont le parrainage du Centre d'Études Clunisiennes ! Depuis l'Office de Tourisme, nous partirons à l'écoute de certains sons de Cluny : entendrons-nous la vièle à roue, la vièle à archet ou le violon ? Peut-être quelques vocalises, sûrement le merle siffleur ! jlmarech@gmail.com +33 6 13 56 06 63 https://www.billetweb.fr/secrets-de-maisons

