Secrets d’oiseaux au fil de l’eau Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Secrets d’oiseaux au fil de l’eau Saint-Quentin, 2 février 2022, Saint-Quentin. Secrets d’oiseaux au fil de l’eau Saint-Quentin

2022-02-02 – 2022-02-02

Saint-Quentin Aisne 5 Partez à la recherche des plus intimes sons de la nature, à bord d’un bacôve, dans les Marais d’Isle, accompagné d’un animateur nature du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.

Si les conditions météo le permettent, à l’aide d’une parabole et de casques audio, vous découvrirez des bruits d’habitude imperceptibles : lavage de plumes, gazouillis d’un oiseau faisant son nid…

Les sons secrets de la nature… Le samedi 2 avril à 7h30, 10h, 14h et 16h.

5€ plein tarif

2€ tarif réduit

Places limitées, sur réservation auprès de la maison de l’environnement 03 23 05 06 50 Partez à la recherche des plus intimes sons de la nature, à bord d’un bacôve, dans les Marais d’Isle, accompagné d’un animateur nature du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.

Si les conditions météo le permettent, à l’aide d’une parabole et de casques audio, vous découvrirez des bruits d’habitude imperceptibles : lavage de plumes, gazouillis d’un oiseau faisant son nid…

Les sons secrets de la nature… Le samedi 2 avril à 7h30, 10h, 14h et 16h.

5€ plein tarif

2€ tarif réduit

Places limitées, sur réservation auprès de la maison de l’environnement 03 23 05 06 50 +33 3 23 05 06 50 https://www.agglo-saintquentinois.fr/passionnante/le-parc-d-isle-1103.html Partez à la recherche des plus intimes sons de la nature, à bord d’un bacôve, dans les Marais d’Isle, accompagné d’un animateur nature du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.

Si les conditions météo le permettent, à l’aide d’une parabole et de casques audio, vous découvrirez des bruits d’habitude imperceptibles : lavage de plumes, gazouillis d’un oiseau faisant son nid…

Les sons secrets de la nature… Le samedi 2 avril à 7h30, 10h, 14h et 16h.

5€ plein tarif

2€ tarif réduit

Places limitées, sur réservation auprès de la maison de l’environnement 03 23 05 06 50 Pixabay

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-01-31 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Aisne Tourisme – Admin

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Secrets d’oiseaux au fil de l’eau Saint-Quentin 2022-02-02 was last modified: by Secrets d’oiseaux au fil de l’eau Saint-Quentin Saint-Quentin 2 février 2022 Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne