Secrets d’écorces Plaine d’Ansot-Maison des barthes Bayonne, mercredi 24 avril 2024.

Atelier en salle et sur le terrain, pour découvrir différentes écorces d’arbres par les sens vue, toucher et odorat. Sous forme ludique, les participants découvrent les différents rôles de l’écorce d’un arbre, et les utilisations faites par l’Homme. Réalisation artistique d’empreintes d’écorces dans l’arboretum (dès 7 ans jusqu’à adultes). 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 15:00:00

fin : 2024-04-24 16:30:00

Plaine d’Ansot-Maison des barthes Chemin de Halage de la Nive

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ansot.museum@bayonne.fr

