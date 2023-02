Secrets de Truffes, 11 février 2023, Azay-le-Rideau .

Secrets de Truffes

4 rue du chateau Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

2023-02-11 10:00:00 10:00:00 – 2023-02-11

Azay-le-Rideau

Indre-et-Loire

Partez à la découverte de la trufficulture avec une expérience inédite et originale, au contact de professionnels passionnés.

La truffe noire est un produit du terroir d’exception, à la fois prestigieux et mal connu. Ce mystérieux champignon, si prisé en gastronomie, existe à l’état sauvage en Touraine et s’attache à d’anciennes traditions locales.

Au programme : Visite de truffière, démonstration de cavage et dégustation de produits truffés lèveront le voile sur la Tuber melanosporum, son écologie, son histoire et sa gastronomie, dans une ambiance chaleureuse et intimiste.

+33 2 47 45 44 40

