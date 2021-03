Secrets de sorcières de mère en fille, 6 juin 2021-6 juin 2021, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Secrets de sorcières de mère en fille 2021-06-06 14:00:00 – 2021-06-06 16:00:00 La Grange 253 rue de Lartigue

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Sortie nature aux Jardins de l’humanité dans le cadre des rencontres végétales et des Rendez-vous aux Jardins 2021. Découverte de l’usage féminin des plantes médicinales au travers d’une visite des jardins historiques et atelier confection de tisanes féminines. Chaque participant repartira avec des plantes médicinales. Une belle idée à offrir et à partager pour la fête des Mères. 12€ par personne.

+33 6 83 56 32 16

Estelle Alquier