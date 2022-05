Secrets de plantes Nanchez Nanchez Catégories d’évènement: Jura

NANCHEZ

Secrets de plantes Nanchez, 25 juin 2022, Nanchez. Secrets de plantes Nanchez

2022-06-25 13:00:00 – 2022-06-25 17:30:00

Nanchez Jura Nanchez EUR Parcourons les bois, les talus, les prés autour de Prénovel; observons ce qui nous entoure, apprenons à reconnaître les plantes, cueillons ce qui est nécessaire pour réaliser des préparations de base !

Réservation obligatoire :

CPIE Haut-Jura 03 84 42 85 96

contact@cpie-haut-jura-org

Tarif : 5 euros (sauf adhérents) Parcourons les bois, les talus, les prés autour de Prénovel; observons ce qui nous entoure, apprenons à reconnaître les plantes, cueillons ce qui est nécessaire pour réaliser des préparations de base !

Réservation obligatoire :

CPIE Haut-Jura 03 84 42 85 96

contact@cpie-haut-jura-org

Tarif : 5 euros (sauf adhérents) Nanchez

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, NANCHEZ Autres Lieu Nanchez Adresse Ville Nanchez lieuville Nanchez Departement Jura

Nanchez Nanchez Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nanchez/

Secrets de plantes Nanchez 2022-06-25 was last modified: by Secrets de plantes Nanchez Nanchez 25 juin 2022 Jura Nanchez

Nanchez Jura