Secrets de plantes, 30 août 2022, .

Secrets de plantes

2022-08-30 14:30:00 – 2022-08-30 16:30:00

De tous temps, nous abordons les végétaux à des fins utilitaires. Les regards liés au monde des végétaux sont très variés selon les cultures et les époques concernées. Des rituels de cueillette des simples jusqu’à l’étude scientifique de principes actifs, venez déambuler entre sciences et croyances.

Famille dès 7 ans

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 €

Forfait famille : 11 €

Rendez-vous à l’écoMusée

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05

