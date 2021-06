Marssac-sur-Tarn Marssac-sur-Tarn Marssac-sur-Tarn, Tarn Secrets de pigeonniers et Apéro Time au Domaine du Buc Marssac-sur-Tarn Marssac-sur-Tarn Catégories d’évènement: Marssac-sur-Tarn

Tarn

Secrets de pigeonniers et Apéro Time au Domaine du Buc Marssac-sur-Tarn, 16 octobre 2021-16 octobre 2021, Marssac-sur-Tarn. Secrets de pigeonniers et Apéro Time au Domaine du Buc 2021-10-16 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-16 20:00:00 20:00:00 Route de Lagrave Domaine du Buc

Marssac-sur-Tarn Tarn Marssac-sur-Tarn EUR 20 20 Avec Michel Lucien, spécialiste des pigeonniers en Occitanie, visitez le Pigeonnier du Domaine du Buc, unique en France.

Découvrez les vins de Gaillac sous forme d’un Apéro time , avec des jeux , quizz et dégustation à l’aveugle. contact@domainedubuc.com +33 5 63 55 40 06 https://www.domainedubuc.com/ Avec Michel Lucien, spécialiste des pigeonniers en Occitanie, visitez le Pigeonnier du Domaine du Buc, unique en France.

Découvrez les vins de Gaillac sous forme d’un Apéro time , avec des jeux , quizz et dégustation à l’aveugle.

Détails Catégories d’évènement: Marssac-sur-Tarn, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Marssac-sur-Tarn Adresse Route de Lagrave Domaine du Buc Ville Marssac-sur-Tarn lieuville 43.9044#2.02322