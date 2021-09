Secrets de ND des Anges Notre Dame des Anges, 19 septembre 2021, Pignans.

Notre Dame des Anges, le dimanche 19 septembre à 11:00

Terre de légendes et de pèlerinages, Notre-Dame-des-Anges est le point culminant du massif des Maures… Entre plaine et mer, découvrez ce sanctuaire qui domine une remarquable forêt de chênes-lièges, de châtaigniers et de pins maritimes. À l’intérieur de la chapelle, les nombreux ex-voto témoignent d’une solide dévotion qui traverse les siècles… le plus remarquable et le plus ancien d’entre eux étant un crocodile. Partager l’histoire, le patrimoine et les traditions de nos villages avec une guide conférencière.

Places limitées. Inscription obligatoire.

