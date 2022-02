Secrets de la Terre Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 2e Arrondissement

Rhône

Secrets de la Terre Lyon 2e Arrondissement, 24 juin 2022, Lyon 2e Arrondissement. Secrets de la Terre Musée des Confluences 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement

2022-06-24 10:30:00 10:30:00 – 2022-10-22 18:30:00 18:30:00 Musée des Confluences 86 quai Perrache

Lyon 2e Arrondissement Rhône Lyon 2e Arrondissement EUR Pénétrez dans les profondeurs de la Terre et découvrez les richesses minérales de la planète. contact@museedesconfluences.fr +33 4 28 38 12 12 http://www.museedesconfluences.fr/ Musée des Confluences 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon 2e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 2e Arrondissement Adresse Musée des Confluences 86 quai Perrache Ville Lyon 2e Arrondissement lieuville Musée des Confluences 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement Departement Rhône

Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-2e-arrondissement/

Secrets de la Terre Lyon 2e Arrondissement 2022-06-24 was last modified: by Secrets de la Terre Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement 24 juin 2022 Lyon-2E-Arrondissement rhône

Lyon 2e Arrondissement Rhône