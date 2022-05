Secrets de jardin Potager Bio du Guette Lièvre Auvers-Saint-Georges Catégories d’évènement: Auvers-Saint-Georges

Secrets de jardin Potager Bio du Guette Lièvre, 4 juin 2022, Auvers-Saint-Georges. Secrets de jardin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Potager Bio du Guette Lièvre Entrée libre

Potager bio et verger. Exposition de fossiles trouvés sur place. Exposition d’ancien matériel de jardinage. Potager Bio du Guette Lièvre 63 chemin du Guette Lièvre 91580 Auvers-Saint-Georges Auvers-Saint-Georges Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

