2022-10-15 14:15:00

Moselle Rodemack Rejoignez Florence Thomas, cueilleuse passionnée d’ethnobotanique, et Sylvaine Muller, botaniste et phytothérapeute, pour une conférence sur le monde fabuleux des plantes de sorcières. Levons le voile ensemble sur leurs secrets ! info@centrejeanmariepelt.com +33 7 62 94 17 98 https://www.centrejeanmariepelt.com/ Place des Baillis Foyer Rodemack

