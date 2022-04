SECRETS DE FABRIQUE(S) Gétigné, 4 juin 2022, Gétigné.

SECRETS DE FABRIQUE(S) Gétigné

2022-06-04 – 2022-06-04

Gétigné Loire-Atlantique

Tombé sous le charme de Clisson en 1805, le sculpteur François-Frédéric Lemot entreprend la construction d’un jardin inspiré des plus beaux sites d’Italie. Véritable foyer artistique, Clisson et le parc se révèlent sous le crayon des artistes. Deux cents ans plus tard, venez apprécier ce lieu dédié à la création, (re)découvrir les fabriques d’aujourd’hui et ressentir toute l’inspiration du lieu. /// Le parc de la Garenne cache une variété de constructions d’ornement antiques ou contemporaines, dites « fabriques ». C’est à la découverte de plusieurs d’entre elles que ce parcours vous invite. /// Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et aux personnes fatigables. /// Durée : 1h – Visite Gratuite

Découverte des « Secrets de fabrique(s) » au sein du domaine de la Garenne Lemot les 4 et 5 juin à 14h et 16h

garenne.lemot@loire-atlantique.fr +33 2 40 54 75 85 https://www.domaine-garenne-lemot.fr/44/accueil-garenne-lemot/j_6

Gétigné

