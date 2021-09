Saint-Jean-d'Aulps Abbaye d'Aulps Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Secrets de fabrication pour enfants Abbaye d’Aulps Saint-Jean-d'Aulps Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Jean-d'Aulps

Secrets de fabrication pour enfants Abbaye d’Aulps, 18 septembre 2021, Saint-Jean-d'Aulps. Secrets de fabrication pour enfants

le samedi 18 septembre à Abbaye d’Aulps Loïc HERGOTT, médiateur culturel à l’abbaye d’Aulps dévoile comment nos ancêtres construisaient une abbatiale au Moyen-âge : mystère de la corde à nœuds, secrets de la taille des pierres… Abbaye d’Aulps 960, route de l’abbaye, 74430 Saint-Jean-d’Aulps Saint-Jean-d’Aulps Sofélery Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Autres Lieu Abbaye d'Aulps Adresse 960, route de l'abbaye, 74430 Saint-Jean-d'Aulps Ville Saint-Jean-d'Aulps lieuville Abbaye d'Aulps Saint-Jean-d'Aulps