Secrets de chef Spécial Pâques Soultz-les-Bains Soultz-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Soultz-les-Bains

Secrets de chef Spécial Pâques Soultz-les-Bains, 10 avril 2022, Soultz-les-Bains. Secrets de chef Spécial Pâques Soultz-les-Bains

2022-04-10 08:50:00 – 2022-04-10 12:30:00

Soultz-les-Bains Bas-Rhin Soultz-les-Bains EUR Apprenez à cuisiner un menu complet avec le chef invité B. Keller et invitez vos amis à déguster vos créations ! Lucien Doriath vous apprendra également les secrets de la préparation de ses délicieux foie gras. Au programme : à 8h50, accueil avec café et kougelhopf

à 9h00, vous connaitrez les petits secrets de Lucien Doriath pour décliner le foie gras sous toutes ses formes

à 10h20, vous suivez les cours du chef pour réaliser la recette du jour étapes par étapes

à 12h30, pour ceux qui souhaitent rester, dégustation des plats, vos amis sont les bienvenus Les boissons ne sont pas comprises dans le menu, sauf le café et kougelhopf de bienvenue offerts au début du cours. Attention le nombre de places est limité ! Découvrez les secrets de notre chef invité B.Keller pour réussir votre repas de Pâques +33 3 88 47 98 98 Apprenez à cuisiner un menu complet avec le chef invité B. Keller et invitez vos amis à déguster vos créations ! Lucien Doriath vous apprendra également les secrets de la préparation de ses délicieux foie gras. Au programme : à 8h50, accueil avec café et kougelhopf

à 9h00, vous connaitrez les petits secrets de Lucien Doriath pour décliner le foie gras sous toutes ses formes

à 10h20, vous suivez les cours du chef pour réaliser la recette du jour étapes par étapes

à 12h30, pour ceux qui souhaitent rester, dégustation des plats, vos amis sont les bienvenus Les boissons ne sont pas comprises dans le menu, sauf le café et kougelhopf de bienvenue offerts au début du cours. Attention le nombre de places est limité ! Soultz-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-11 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Soultz-les-Bains Autres Lieu Soultz-les-Bains Adresse Ville Soultz-les-Bains lieuville Soultz-les-Bains Departement Bas-Rhin

Secrets de chef Spécial Pâques Soultz-les-Bains 2022-04-10 was last modified: by Secrets de chef Spécial Pâques Soultz-les-Bains Soultz-les-Bains 10 avril 2022 Bas-Rhin Soultz-les-Bains

Soultz-les-Bains Bas-Rhin