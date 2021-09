Versailles Domaine de Madame Elisabeth, Versailles, Yvelines Secrets de beatmaker – Un spectacle jeune public du groupe Photøgraph Domaine de Madame Elisabeth, Versailles Catégories d’évènement: Versailles

le samedi 11 septembre à 17:30

Secrets de Beatmaker est un spectacle pédagogique joué par le groupe Photøgraph destiné au jeune public de 7 à 18 ans. Il dévoile l’histoire et différents courants de la musique électronique en 45min à travers des compositions originales et des reprises (Daft Punk, The Who, Kraftwerk). Concert sur les musiques électroniques Domaine de Madame Elisabeth, 73 avenue de Paris Versailles Versailles Montreuil Yvelines

