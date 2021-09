Sartrouville Lycée Évariste Galois Sartrouville, Yvelines Secrets de Beatmaker – Spectacle jeune public par le groupe Photøgraph Lycée Évariste Galois Sartrouville Catégories d’évènement: Sartrouville

Yvelines

Secrets de Beatmaker – Spectacle jeune public par le groupe Photøgraph Lycée Évariste Galois, 14 septembre 2021, Sartrouville. Secrets de Beatmaker – Spectacle jeune public par le groupe Photøgraph

Lycée Évariste Galois, le mardi 14 septembre à 12:00

Secrets de Beatmaker est un spectacle pédagogique joué par le groupe Photøgraph destiné au jeune public de 7 à 18 ans. Il dévoile l’histoire et différents courants de la musique électronique en 45min à travers des compositions originales et des reprises (Daft Punk, The Who, Kraftwerk). Concert sur les musiques électroniques Lycée Évariste Galois 8 rue Évariste Galois 78500 Sartrouville Sartrouville La Plaine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T12:00:00 2021-09-14T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Sartrouville, Yvelines Autres Lieu Lycée Évariste Galois Adresse 8 rue Évariste Galois 78500 Sartrouville Ville Sartrouville lieuville Lycée Évariste Galois Sartrouville