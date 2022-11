Secrets d’Ateliers du Père-Noël 2022 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux Catégories d’évènement: Scorbé-Clairvaux

Vienne

Secrets d’Ateliers du Père-Noël 2022 Scorbé-Clairvaux, 10 décembre 2022, Scorbé-Clairvaux. Secrets d’Ateliers du Père-Noël 2022

Scorbé-Clairvaux Vienne

2022-12-10 – 2022-12-10 Scorbé-Clairvaux

Vienne Scorbé-Clairvaux Visite de la Champignonnière Champis Clairvalois Prenez le temps de … découvrir les secrets d »ateliers de la Champignonnière des Champis Clairvalois de Scorbé-Clairvaux !

Ajoutez une touche champignonnée pendant les fêtes !

Découvrez du champignon de Paris brun, de la pleurote, du shiitaké, ainsi qu »une gamme de champignons transformés. Vous allez en apprendre sur le cycle de culture du champignon en cave à ses différentes étapes. Vous allez devenir un expert ! _Nous vous donnons rendez-vous 10 minutes avant la visite munis de vos billets (papiers ou numériques) envoyés par email à l »issue de votre inscription._ 3€, sur réservation Visite de la Champignonnière Champis Clairvalois Prenez le temps de … découvrir les secrets d »ateliers de la Champignonnière des Champis Clairvalois de Scorbé-Clairvaux !

Ajoutez une touche champignonnée pendant les fêtes !

Découvrez du champignon de Paris brun, de la pleurote, du shiitaké, ainsi qu »une gamme de champignons transformés. Vous allez en apprendre sur le cycle de culture du champignon en cave à ses différentes étapes. Vous allez devenir un expert ! _Nous vous donnons rendez-vous 10 minutes avant la visite munis de vos billets (papiers ou numériques) envoyés par email à l »issue de votre inscription._ 3€, sur réservation Le Ressort

Scorbé-Clairvaux

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Scorbé-Clairvaux, Vienne Autres Lieu Scorbé-Clairvaux Adresse Scorbé-Clairvaux Vienne Ville Scorbé-Clairvaux lieuville Scorbé-Clairvaux Departement Vienne

Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/scorbe-clairvaux/

Secrets d’Ateliers du Père-Noël 2022 Scorbé-Clairvaux 2022-12-10 was last modified: by Secrets d’Ateliers du Père-Noël 2022 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux 10 décembre 2022 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux Vienne vienne

Scorbé-Clairvaux Vienne