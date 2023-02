Entrez dans un atelier de restauration de meubles et d’objets d’art, Secrets d’Atelier à Saint-Georges (Cantal) Secrets d’Atelier Saint-Georges Catégories d’Évènement: Cantal

Découverte de l'univers et du métier de Christine Bachellerie, restauratrice de meubles et d'objets d'art du XVII ème siècle à la seconde guerre mondiale.

En franchissant la porte de l'atelier, un certain nombre de secrets sera dévoilé par Christine Bachellerie, artisane d'art. Ainsi, accueillis par des odeurs de colles anciennes comme la colle d'os ou de nerf, de poisson ou encore de peau de lapin, elle vous expliquera les avantages et le choix de l'utilisation de ces différentes colles.

Elle présentera les multiples facettes de son métier en examinant les “patients” du jour : des meubles massifs, plaqués ou marquétés de matériaux précieux ou dorés comme des buffets, fauteuils, secrétaire, table, écritoire de marine, fauteuil, statue, cadre doré, malles de voyage…..

Vous assisterez à un diagnostic et à la proposition d’interventions de restauration sur un ou plusieurs meubles en cours.

Vous découvrirez le coin des outils manuels traditionnels : ciseaux à bois, rabots, scies … mais aussi des méthodes modernes comme l’anoxie statique pour éradiquer les xylophages.

Toutes les questions seront les bienvenues.

Et selon l’inspiration du jour, l’artisane vous partagera d’autres secrets ou surprises.

