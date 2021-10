Vicq-sur-Gartempe Coutelier Adrien Boulmer Vicq-sur-Gartempe, Vienne Secrets d’atelier du Père-Noël chez le coutelier Adrien Boulmer Coutelier Adrien Boulmer Vicq-sur-Gartempe Catégories d’évènement: Vicq-sur-Gartempe

Vienne

Secrets d’atelier du Père-Noël chez le coutelier Adrien Boulmer Coutelier Adrien Boulmer, 2 décembre 2021, Vicq-sur-Gartempe. Secrets d’atelier du Père-Noël chez le coutelier Adrien Boulmer

Coutelier Adrien Boulmer, le jeudi 2 décembre à 14:00

Envie de faire un cadeau original pour Noël ? Et si vous rameniez un couteau artisanal ? Fasciné par l’art de la forge et de la coutellerie depuis toujours, Adrien a rencontré Michel Delanghe, coutelier, qui lui a transmis sa passion et son savoir-faire. Aujourd’hui installé dans son atelier à Vicq sur Gartempe, Adrien vous attend pour vous faire découvrir ses réalisations artisanales de couteaux fixes, pliants en inox ou damas.

Sur réservation, 3€

Prenez le temps de …découvrir les secrets d’atelier du Père-Noël chez un Coutelier Coutelier Adrien Boulmer 22 lieu-dit La Balière 86210 Viccq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Vicq-sur-Gartempe, Vienne Autres Lieu Coutelier Adrien Boulmer Adresse 22 lieu-dit La Balière 86210 Viccq-sur-Gartempe Ville Vicq-sur-Gartempe lieuville Coutelier Adrien Boulmer Vicq-sur-Gartempe