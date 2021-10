Dangé-Saint-Romain L'Instant Douceurs Dangé-Saint-Romain, Vienne Secrets d’atelier du Père-Noël avec L’Alchimiste Pâtissier L’Instant Douceurs Dangé-Saint-Romain Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne

Secrets d’atelier du Père-Noël avec L’Alchimiste Pâtissier L’Instant Douceurs, 15 décembre 2021, Dangé-Saint-Romain. Secrets d’atelier du Père-Noël avec L’Alchimiste Pâtissier

L’Instant Douceurs, le mercredi 15 décembre à 10:00

Quoi de meiux que Noël et ses chocolats pour rencontrer des experts en la matière en pleine action ! Ces pâtissiers confiseurs et chocolatiers vous feront admirer tout leur savoir-faire entre gâteaux, chocolats, bonbons ou salon de thés. Lors de la visite, vous sera présenté le travail du chocolat dans l’atelier. Puis, suivra une présentation passionnante sur le thé et ses bienfaits. Des dégustations de thés vous attendront en fin de visite.

Sur réservation, 3€

Prenez le temps de … découvrir les secrets d’atelier du Père-Noël avec L’Alchimiste Pâtissier L’Instant Douceurs 86 avenue de l’Europe 86220 Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain, Vienne Autres Lieu L'Instant Douceurs Adresse 86 avenue de l'Europe 86220 Dangé-Saint-Romain Ville Dangé-Saint-Romain lieuville L'Instant Douceurs Dangé-Saint-Romain