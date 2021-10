Ouzilly Domaine des Renardières Ouzilly, Vienne Secrets d’atelier du Père-Noël au Domaine des Renardières Domaine des Renardières Ouzilly Catégories d’évènement: Ouzilly

Domaine des Renardières, le jeudi 16 décembre à 11:00

Quoi de mieux qu’une bonne bouteille de vin pour accompagner votre repas de Noël ! Au programme découverte du chai de vinification composé de cuves en inox et en fibre, dans un bâtiment agricole ancien en pierres de tuffeau sur la commune d’Ouzilly dans la Vienne. Y sont produits des vins du Haut-Poitou d’Appellation d’Origine Contrôlée et des vins de Pays du Val de Loire, mais aussi du cidre.

Sur réservation, 3€

