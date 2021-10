Vicq-sur-Gartempe Sérénity biscuits Vicq-sur-Gartempe, Vienne Secrets d’atelier du Père-Noël à Serenity Biscuits Sérénity biscuits Vicq-sur-Gartempe Catégories d’évènement: Vicq-sur-Gartempe

Vienne

Secrets d’atelier du Père-Noël à Serenity Biscuits Sérénity biscuits, 20 décembre 2021, Vicq-sur-Gartempe. Secrets d’atelier du Père-Noël à Serenity Biscuits

Sérénity biscuits, le lundi 20 décembre à 16:00

Réveillez vos papilles avec les biscuits gourmands de Noël de Serenity Biscuit. Sérénity biscuits est une biscuiterie gourmande qui propose une large gammes de biscuits sucrés comme salés. Lors de la visite vous découvrirez l’atelier tout en dégustant les succulents produits.

sur réservation, 3€

Prenez le temps de … découvrir les secrets d’atelier du Père-Noël à Serenity Biscuits Sérénity biscuits 1 place du bourg 86260 Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-20T16:00:00 2021-12-20T17:30:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2021-12-20T16:00:00 2021-12-20T17:30:00

Lieu: Sérénity biscuits
Adresse: 1 place du bourg 86260 Vicq-sur-Gartempe
Ville: Vicq-sur-Gartempe