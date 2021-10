Naintré Atelier Les Métives Naintré, Vienne Secrets d’atelier du Père-Noël à l’Atelier les Métives Atelier Les Métives Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Secrets d'atelier du Père-Noël à l'Atelier les Métives

Atelier Les Métives, le jeudi 9 décembre à 14:00

Atelier Les Métives, le jeudi 9 décembre à 14:00

Qu’ils soient ronds, carrés ou rectangulaires, venez admirer les cadres de l’atelier ! Maître artisan encadreur d’art, ornemaniste, Françoise PARE-DAVIAUD s’appuie sur son savoir-faire pour une clientèle en quête de qualité. Découvrez dans un cadre bucolique, l’atelier d’un maître artisan encadreur d’art, lieu d’écoute et de création. Ce savoir-faire alliant tradition et innovation, participe à la conservation de notre patrimoine. La mise en valeur de vos dessins, peintures, gravures, ouvrages textiles… sont l’aboutissement d’échange et de conseils.

Sur réservation, 3€

Atelier Les Métives 13 rue de Puyrigault 86530 Naintré

2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T15:30:00

