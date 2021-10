Vellèches l'Atelier de Pacou Vellèches, Vienne Secrets d’atelier du Père-Noël à l’atelier de Pacou l’Atelier de Pacou Vellèches Catégories d’évènement: Vellèches

Plus qu’un savon ? Sublimez votre salle de bain avec la délicatesse des odeurs du Poitou. Depuis 2015, la savonnerie artisanale L’atelier de Pacou fabrique à base d’huiles végétales, d’huiles essentielles, d’argiles et de fleurs séchées des savon à froid. C’est ce qu’il y a de mieux pour prendre soin de notre peau grâce à la glycérine intégralement préservée pendant la fabrication. Venez découvrir le métier d’artisan-savonnier autour de la présentation d’un savoir-faire !

Sur réservation, 3€

6 Marmande 86230 Vellèches

2021-12-17T14:30:00 2021-12-17T16:00:00

