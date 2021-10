Secrets d’atelier du Père-Noël à l’atelier de Pacou, atelier d’initiation l’Atelier de Pacou, 17 décembre 2021, Vellèches.

l’Atelier de Pacou, le vendredi 17 décembre à 09:30

Plus qu’un savon ? Sublimez votre salle de bain avec la délicatesse des odeurs du Poitou. Apprenez à̀ fabriquer du savon à froid en toute autonomie. Lors de ces ateliers, nous échangeons sur les petits gestes du quotidien qui permettent de tendre vers une gestion plus écologique et plus économique pour notre bien-être et celui de la nature.

Sur réservation, 38€

Apprenez à̀ fabriquer du savon à froid en toute autonomie pour prendre soin de soi et des autres.

l’Atelier de Pacou 6 Marmande 86230 Vellèches Vellèches Vienne



2021-12-17T09:30:00 2021-12-17T12:00:00