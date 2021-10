Châtellerault Assistance Secours Animaux - Refuge de Châtellerault Châtellerault, Vienne Secrets d’atelier du Père-Noël à la SPA Assistance Secours Animaux – Refuge de Châtellerault Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

le vendredi 10 décembre à 09:00

Profitez des fêtes de Noël pour offrir de l’amour à nos petites boules de poils! L’ASA, l’Assistance Secours Animaux (SPA), est une association de protection animale membre de la confédération Nationale de Défense de l’animal dont le siège est à Lyon. Le site accueille les animaux (chats, chiens et NAC) issus de la fourrière de Grand Châtellerault. Le refuge peut accueillir jusqu’à 100 chats et 80 chiens. Lors de la visite, vous découvrirez la différence entre fourrière et refuge. Découvrez le refuge ASA de Châtellerault qui accueille les chiens, chats et NAC du territoire. Vous apprendrez la différence entre un refuge, une fourrière, une saisie.

Sur réservation, 3€

Sur réservation, 3€

1 rue Charles Darwin 86100 Châtellerault

