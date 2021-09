Secret Places Théâtre de Thalie, 9 novembre 2021, Montaigu-Vendée.

**Concert- jazz** **Découverte** **Durée 1h30** Alfio Origlio est reconnu par ses pairs comme l’un des meilleurs pianistes de jazz de la scène française. Avec « Secret places », son quartet invite le spectateur au voyage et propose une recomposition de pop and soul songs avec des chansons de Grégory Porter, Stevie Wonder, U2, Seal sans oublier une métamorphose bouleversante du Blues indolent de Jeanne Moreau. Alfio Origlio en signe les arrangements. Ce « jardin secret », ce sont les morceaux choisis par les quatre musiciens, et qu’ils se sont appropriés. La chanteuse Célia Kameni, étoile montante du jazz vocal, nous emmène dans son univers et donne à entendre une musicalité exceptionnelle, mêlée d’une émotion pure. Brice Berrerd (contrebasse) et Zaza Desiderio (batterie) complètent le quatuor en apportant leur propre musicalité dans ces tubes intemporels subtilement réinterprétés. « Célia Kameni se révèle dans ce quartet multicolore où elle enchaîne improvisations effrénées et émotions sur le fil. Une pépite à découvrir absolument » Le Monde [https://www.youtube.com/watch?v=-9nuCY6zimU&list=PLT54DSvrOfqq5L9-iFT0J73KW\_AiM\_\_BO](https://www.youtube.com/watch?v=-9nuCY6zimU&list=PLT54DSvrOfqq5L9-iFT0J73KW_AiM__BO](https://www.youtube.com/watch?v=-9nuCY6zimU&list=PLT54DSvrOfqq5L9-iFT0J73KW_AiM__BO%5D(https://www.youtube.com/watch?v=-9nuCY6zimU&list=PLT54DSvrOfqq5L9-iFT0J73KW_AiM__BO)) _Piano : Alfio Origlio_ _Chant : Célia Kameni_ _Batterie : Zaza Desiderio_ _Contrebasse : Brice Berrerd_ _Son : Jean-Paul Pellegrinelli_ Accès [billetterie](https://billetterie.terresdemontaigu.fr/)

Normal : 21 € Réduit : 16 € Abonné adulte : 18 € Abonné jeune : 13 €

