CANCER BATS SECRET PLACE St Jean De Vedas, mardi 7 mai 2024.

La TAF et BOOMERANG présentent CANCER BATS – Mardi 7 mai 2024 – Ouverture des portes, du bar et du foodtruck à 19h – Prévente 15€ (hors frais de loc) – Sur place 17€ – Adhésion annuelle obligatoire 3€CANCER BATSCancer Bats est un groupe de punk hardcore canadien, originaire de Toronto. Le groupe se compose actuellement du chanteur Liam Cormier, du guitariste Scott Middleton, du batteur Mike Peters et du bassiste Jaye R. Schwarzer.https://www.facebook.com/cancerbats/https://www.youtube.com/cancerbatsofficial

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-07 à 19:00

Réservez votre billet ici

SECRET PLACE ZI DE LA LAUZE 34430 St Jean De Vedas 34