NANOWAR OF STEEL SECRET PLACE St Jean De Vedas, jeudi 28 mars 2024.

La TAF & BOOMERANG présentent NANOWAR OF STEEL – Jeudi 28 mars 2024 – Ouverture des portes, du bar et du foodtruck à 19h – Prix : 14€ – Adhésion annuelle obligatoire 3€NANOWAR OF STEELNanowar of Steel est un groupe de power metal italien, originaire de Rome. Le nom de leur groupe est une déformation de Manowar, célèbre groupe de heavy metal. Ils présentent une version humoristique et satirique d’un genre où la musique et les paroles présente habituellement un contenu sérieux ou épique.https://www.facebook.com/nanowarofsteel/https://youtu.be/mp-AGEpYFQg?si=8_KNDB5GYEnoDmwh

Tarif : 16.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 19:00

Réservez votre billet ici

SECRET PLACE ZI DE LA LAUZE 34430 St Jean De Vedas 34