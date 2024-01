SUPERSUCKERS THE SONIC PREACHERS SECRET PLACE St Jean De Vedas, 25 février 2024, St Jean De Vedas.

La TAF & BOOMERANG présentent SUPERSUCKERS THE SONIC PREACHERS – Dimanche 25 février 2024 – Ouverture des portes, du bar et du foodtruck à 19h – Prix Unique 13€ – Adhésion annuelle obligatoire 3 €. SUPERSUCKERS QUELQUE PART DANS LE NOUVEAU JERSEY – Nous sommes enfin devenus le groupe que nous avons toujours menacé d’être , déclare le chanteur-bassiste Eddie Spaghetti, appelant, comme toujours, depuis la route. Alors que le compteur kilométrique de Supersucker affiche trois décennies cette année même, le groupe autoproclamé Greatest Rock n’ Roll Band in the World marque l’occasion par un retentissant Suck It . Ce 12e album studio du groupe présente un trio impitoyable qui semble avoir été reconstruit à partir de pièces de Motorhead, avec un chanteur-bassiste transmutant le mojo de Lemmy pour égrener You said to grab it/Just hook or stab it/And now I gotta have it – All of the time (Tu m’as dit de l’attraper/Juste de l’accrocher ou de le poignarder/Et maintenant je dois l’avoir – Tout le temps). Une fois qu’on s’est imprégné de cette ambiance, on l’a vraiment exploitée , dit Eddie à propos de All the Time , qui ouvre un album que lui, Marty Chandler (guitare) et Chris Von Streicher (batterie) ont enregistré au début de l’année au studio Bismeaux à Austin, TX, en coupant les dix morceaux en quatre jours. Et le son est excellent , déclare Eddie. Il n’y a pas un seul morceau que j’aimerais retrouver. Dans l’ensemble, Suck It fait penser à ce vieil ami avec qui il est génial de passer du temps, même si sa vie est au plus mal. J’ai tendance à faire mon meilleur travail quand je me sens bien , explique Eddie. Je n’ai pas tendance à intégrer des choses sombres dans mon rock n’ roll, mais cela rend l’album plus intéressant. Je me suis rendu compte que ce que nous faisons n’est pas pour tout le monde, mais j’ai toujours l’impression que nous avons des chansons à succès.Celle-ci sonne comme si elle venait de gars dans la cinquantaine qui font ça depuis longtemps et qui ont cet espoir stupide qu’un jour quelqu’un entendra notre chanson et la rendra populaire comme elle devrait l’être.Parce que c’est la vérité.https://www.facebook.com/supersuckershttps://music.youtube.com/watch?v=4dHT8du-pDw&si=Ff9PlbDip0u26sfwTHE SONIC PREACHERSVenu tout droit de la belle ville de Sète THE SONIC PREACHERS est créé au printemps 2017. Ce quintet est composé d’anciens membres de groupes tels que Réverend Knockers , Lala Power , Ze Cardiacs et des membres de groupes actifs comme Little Green Fairy et Electric Comédie. Fort de ces expériences passées, THE SONIC PREACHERS mélange finement leurs influences pour donner un rock indé limite garage, énergique et classieux. Très rapidement ils s’enfermeront pendant quelques mois et enchaineront les sessions de travail afin de confectionner et d’affiner 6 titres qui orneront leur 1er vinyle 25cm intitulé « Chapter one ». Ce mini LP sera enregistré en Novembre 2017 au Studio de La Butte Ronde à Sète par Jim Diamond ( WHITE STRIPES, BELLRAYS, DIRTBOMBS, WAMPAS…etc ) tout droit venu de Detroit (usa) Fin d’été 2018 « Chapter One » sortira et se verra distribuer en France par CLOSER RECORDS. Le groupe multipliera alors les dates en France : Montpellier, Toulouse, Lille, Dijon, Rouen, Nîmes, etc… et aussi en Belgique. Ils partageront des scènes avec des groupes comme ZEKE (usa), SUPERSUCKERS (usa) , CHELSEA (uk), TWIST CONNECTION (port). FLESHTONES (usa). En Janvier 2020, 10 jours avant de faire la première partie des Wampas à Paloma (Nimes) le groupe se sépare de leur bassiste . Il sera remplacé au pied levé par Romano Pasquini (A10, Sonic Assassin, Deniz Tek et tant d’autres…) venu d’Italie pour l’occasion. Une quinzaine de dates étaient prévues au printemps avec Romano mais le Covid a eu raison de toutes ces dates. Quelques dates en plein air ont lieu en été avec Guillaume (chanteur des Electric Comédie et désormais bassiste de Little Green Fairy) à la basse en interim . En fin d été Romano arrive s’installer à Sète et devient officiellement le bassiste du groupe. En cette période compliquée le groupe prépare un album split avec Little Green Fairy et sans doute un nouvel album (30 cm) tout en espérant reprendre la route au plus vite.https://www.facebook.com/THESONICPREACHERS

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-02-25 à 19:00

SECRET PLACE ZI DE LA LAUZE 34430 St Jean De Vedas 34