CRISIX DEAD WINDS SECRET PLACE St Jean De Vedas, 16 février 2024, St Jean De Vedas.

La TAF & BOOMERANG présentent CRISIX DEAD WINDS – Vendredi 16 février 2024 – Ouverture des portes, du bar et du truck à 19h – 20 € en prévente – 23 € sur place – Adhésion annuelle obligatoire 3 €CRISIX – (Thrash – Barcelone)Crisix est de retour avec un nouvel album intitulé Full HD.Crisix, originaire de Barcelone, en Espagne, est l’un des jeunes groupes les plus travailleurs de la scène. Leur éthique DIY Leur éthique DIY, leurs performances live extraordinaires et leur message positif les ont amenés à donner des centaines de concerts dans le monde entier. dans le monde entier. Ils ont sorti 5 albums studio. The Menace (2011), Rise…Then Rest (2013), From Blue to Rest (2010) et The Menace (2011). (2013), From Blue to Black (2016), Against the Odds (2018), Crisix Sessions : #1 American Thrash (2019) et The Pizza EP (2021). Leur 6ème album studio Full HD sortira le 15 avril 2022. 15 avril 2022.Crisix a été l’un des groupes les plus actifs pendant la pandémie. En janvier 2020, ils ont terminé leur tournée espagnole de 14 jours à guichets fermés et ont immédiatement commencé à travailler sur de nouvelles musiques et de nouveaux projets. En avril 2021, Crisix a donné un concert spécial pour le ‘Hellfest From Home’, enregistré et diffusé par Arte TV. En septembre 2021, Crisix sort The Pizza EP ainsi que la première pizza Crisix sous licence, disponible dans plus de 20 pizzerias à travers l’Espagne. À l’automne 2021, Crisix effectue deux tournées européennes et fait partie des rares groupes à avoir tourné pendant cette période difficile. Ils sortent un mini-film, le premier jeu vidéo et le premier livre de cuisine écrit par le groupe Speed metal kitchen of doom . Crisix est un excellent représentant de la nouvelle génération thrash et mosh. Full HD sortira le 15 avril 2022. Crisix en fera la promotion avec une tournée européenne en mars, 3 concerts spéciaux en Espagne, avant de partir pour une tournée de 20 jours ‘Hellfest Warm up’ avec le français Tagada Jones. Le 24 juin 2022, Crisix se produira sur la scène principale du Hellfest, qui affiche déjà complet, ainsi que dans certains festivals d’été.Full HD’ est un chef d’œuvre thrash fait à la main et de classe mondiale. Il montre Crisix dans sa meilleure forme en combinant les caractéristiques inventées par Crisix avec le métal traditionnel et le thrash. L’album contient tout ce dont tout mosher a besoin. Full HD’ a été enregistré à Barcelone et mixé et masterisé aux Etats-Unis par Pete Rutcho (Havok, Revocation). La pochette de l’album a été réalisée par Joel Abad. Mettez vos lunettes ‘Full HD’. C’est le moment.Cet album vous conduira à travers différentes sphères de métal, avec une chose en commun : le Mosh. Du thrash sérieux et mortel de The Many Licit Paths , au Extreme Fire Hazard inspiré de la Bay Area, en passant par le crossover de Full HD , le moshing contre les croyances négatives avec Macarena Mosh , le thrash rageur Speak Your Truth , le chef-d’œuvre d’inspiration mélodique européenne contre le speed de la Bay Area Beast , le speed metal humoristique de John Was Born for Metal , le missile thrash d’inspiration japonaise Shonen Fist , le nouvel hymne thrash de cette génération W.N.M. United avec des invités spéciaux et la fin épique avec la sorcellerie catalane Boc de Bitz , l’album vous conduira à travers différentes sphères du metal, avec une seule chose en commun : le mosh. et un final épique avec la sorcellerie catalane Boc de Biterna et l’ADN espagnol infusé Escape the Electric Fate .https://www.facebook.com/CrisixOfficialhttps://www.youtube.com/channel/UC6hd8wPr2_CE_dZ0fM-LeEQDEAD WINDS – (Thrash – Montpellier)Dead Winds est un jeune groupe de Thrash Metal originaire de Montpellier, alliant l’énergie et le son old school à une vision de la musique plus moderne en liant diverses influences. Idéal pour les amoureux du pit !https://www.facebook.com/deadwindsmetalhttps://youtu.be/p3j_ecNK2fs?si=EqCqwi6iCkKEDc0T

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 19:00

SECRET PLACE ZI DE LA LAUZE 34430 St Jean De Vedas 34