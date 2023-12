GED NOT DEAD – JOUR 2 SECRET PLACE St Jean De Vedas Catégories d’Évènement: 34

ST JEAN DE VEDAS GED NOT DEAD – JOUR 2 SECRET PLACE St Jean De Vedas, 13 janvier 2024, St Jean De Vedas. La TAF & BOOMERANG présentent GED NÖT DEAD, un week-end hommage pour l’anniversaire de Ged, le Samedi 13 Janvier 2024 – Ouverture des portes, du bar et du food-truck à 19h – Prix Jour 2 : 9.99€ Une week-end hommage à l’occasion de l’anniversaire de GED… Programmation en cours…https://www.facebook.com/gednawakulture666?locale=fr_FR- ZOLDIER NOIZ- AGRESSIVE AGRICULTOR- WARRIOR KIDS- TENTATION

Tarif : 11.99 – 11.99 euros.

Début : 2024-01-13 à 19:00 Réservez votre billet ici SECRET PLACE ZI DE LA LAUZE 34430 St Jean De Vedas 34 Détails Catégories d’Évènement: 34, ST JEAN DE VEDAS Autres Code postal 34430 Lieu SECRET PLACE Adresse ZI DE LA LAUZE Ville St Jean De Vedas Departement 34 Lieu Ville SECRET PLACE St Jean De Vedas Latitude 43.577611 Longitude 3.825867 latitude longitude 43.577611;3.825867

