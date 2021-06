HOULGATE Plage du Casino Houlgate Secret de la plage au pied des Vaches noires Plage du Casino HOULGATE Catégorie d’évènement: Houlgate

Plage du Casino, le vendredi 30 juillet à 12:00

Venez découvrir le site des Vaches noires de manière ludique en vous projetant dans le passé, au temps du Jurassique et des reptiles marins et en observant quelques fossiles … (2-3km-2h) – Niveau 2

Gratuit

Plage du Casino au niveau de l'école de voile,14510,HOULGATE

2021-07-30T12:00:00 2021-07-30T14:00:00

