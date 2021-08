Erquy Salle Jo Velly Côtes-d'Armor, Erquy Secours Populaire Salle Jo Velly Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le Secours Populaire organise plusieurs distributions alimentaires à Erquy à la Salle Jo Velly, de 9h00 à 12h00. Information et inscription au 02 96 94 77 66. * samedi 28 août 2021 * samedi 25 septembre 2021 * samedi 30 octobre 2021 * samedi 27 novembre 2021 ### Fédération des Côtes d’Armor du Secours Populaire Français 107 rue Jules Ferry 22000 SAINT BRIEUC 02 96 94 77 66 [[contact@spf22.org](mailto:contact@spf22.org)](mailto:contact@spf22.org) [[https://www.secourspopulaire.fr/22/](https://www.secourspopulaire.fr/22/)](https://www.secourspopulaire.fr/22/)

