Gironde Vide dressing solidaire Secours Populaire français de Gironde, 13 mai 2023, Bordeaux. Vide dressing solidaire Samedi 13 mai, 13h00 Secours Populaire français de Gironde Entrée gratuite. Le samedi 13 mai 2023 de 13h à 19h, Gironde Tourisme, l’agence de développement touristique départemental collabore avec le Secours Populaire Français de Gironde.

L’objectif : un grand vide dressing solidaire dont les ventes serviront à faire partir des familles en vacances.

Pour cela, un grand vide dressing est organisé au 5 rue Malbec à Bordeaux : Entrée gratuite

Petits prix/prix solidaires

Toutes les tailles : femme & homme, chaussures & vêtements, du XS au XL

Moyens de paiement : espèces ou carte bleu Les fonds obtenus seront reversés au Secours populaire français dans le but de faire beneficier l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous. Secours Populaire français de Gironde 5 rue Malbec Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/2I0JGQwm0 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

