Portes ouvertes au Secours Populaire de Bègles Samedi 2 décembre, 10h00 Secours Populaire de Bègles Entrée libre et gratuite Toute la journée de 10h à 17h, vente solidaire de vêtements, chaussures, livres, vaisselle, bibelots, décos de Noël, etc…

Accueil sympathique avec le sourire. Secours Populaire de Bègles 15, rue Yvonne et Robert Noutary 33130 BEGLES Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « spf.begles@sfr.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

