Le Carnabal (Carnaval de Bègles) Secours Populaire de Bègles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde

Le Carnabal (Carnaval de Bègles) Secours Populaire de Bègles, 25 février 2023, Bègles. Le Carnabal (Carnaval de Bègles) Samedi 25 février, 14h30 Secours Populaire de Bègles

Participation libre, gratuit

Ateliers de préparation aux danses du défilé et/ou du bal Secours Populaire de Bègles 15, rue Yvonne et Robert Noutary Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Ateliers de pratique de la danse folk animés par Marion Juliot et Lo pic e lo Gai Trio

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T14:30:00+01:00

2023-02-25T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Secours Populaire de Bègles Adresse 15, rue Yvonne et Robert Noutary Terres Neuves Ville Bègles Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Secours Populaire de Bègles Bègles Departement Gironde

Secours Populaire de Bègles Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Le Carnabal (Carnaval de Bègles) Secours Populaire de Bègles 2023-02-25 was last modified: by Le Carnabal (Carnaval de Bègles) Secours Populaire de Bègles Secours Populaire de Bègles 25 février 2023 Bègles Secours Populaire de Bègles Bègles

Bègles Gironde