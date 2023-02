Braderie du Secours Populaire de Bègles Secours Populaire de Bègles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Entrée libre ouvert les mardis et jeudis sauf vacances scolaires Ouverte à tous, la braderie du Secours Populaire de Bègles permet à tout le monde d’acheter des vêtements, des chaussures, des livres, de la vaisselle à petits prix. Secours Populaire de Bègles 15, rue Yvonne et Robert Noutary Bègles 33130 Gironde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

