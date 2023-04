Goûter raconté 21 Rue de l’Anjou, 13 juin 2023, Secondigny.

Une histoire autour d’un goûter, ça vous tente ? A la sortie de l’école ou de la crèche, courez à la médiathèque pour un temps de lecture par vos bibliothécaires, autour d’un quatre-heures..

2023-06-13 à ; fin : 2023-06-13 17:30:00. EUR.

21 Rue de l’Anjou Médiathèque

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



How about a story over a snack? After school or daycare, come to the media library for a time of reading by your librarians, around a four-hour snack.

¿Qué tal una historia mientras se come un bocadillo? Después de la escuela o la guardería, ven a la mediateca para una lectura de tus bibliotecarios, durante una merienda de cuatro horas.

Haben Sie Lust auf eine Geschichte rund um einen Snack? Wenn Sie aus der Schule oder dem Kindergarten kommen, können Sie sich in der Mediathek von Ihren Bibliothekaren bei einem Zvieri vorlesen lassen.

