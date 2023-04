L’heure du conte ! 21 Rue de l’Anjou, 7 juin 2023, Secondigny.

Installez-vous confortablement pour un temps de lecture avec vos bibliothécaires.

Détendez-vous, ouvrez grand vos oreilles et évadez- vous dans le monde merveilleux des contes, d’ici ou d’ailleurs..

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-07 11:00:00. EUR.

21 Rue de l’Anjou Médiathèque

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Make yourself comfortable for a reading time with your librarians.

Relax, open your ears and escape into the wonderful world of tales, from here and elsewhere.

Póngase cómodo para un rato de lectura con sus bibliotecarios.

Relájese, abra los oídos y evádase en el maravilloso mundo de las historias, de aquí y de otros lugares.

Machen Sie es sich bequem und lesen Sie mit Ihren Bibliothekarinnen.

Entspannen Sie sich, spitzen Sie die Ohren und entfliehen Sie in die wunderbare Welt der Märchen, von hier oder anderswo.

Mise à jour le 2023-02-17 par CC Parthenay Gâtine