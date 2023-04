Lectures en anglais – Stories in english 21 rue de l’Anjou, 12 mai 2023, Secondigny.

Vous aimez la langue de Shakespeare ? Vos bibliothécaires auront le plaisir de vous faire découvrir des ouvrages en version anglaise et française.

Public enfant.

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 . EUR.

21 rue de l’Anjou Médiathèque

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Do you like the language of Shakespeare? Your librarians will be happy to help you discover books in English and French.

Children

¿Le gusta la lengua de Shakespeare? Los bibliotecarios estarán encantados de ayudarle a descubrir libros en inglés y francés.

Niños

Lieben Sie die Sprache von Shakespeare? Ihre Bibliothekarinnen freuen sich, Ihnen Bücher in englischer und französischer Version vorzustellen.

Publikum Kinder

Mise à jour le 2023-04-14 par CC Parthenay Gâtine