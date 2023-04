Portes ouvertes Jardin du Cœur Jardins du Cœur, 21 avril 2023, Secondigny.

Une vente de plants (légumes et fleurs) est organisée au profit des Restos du Cœur des Deux Sèvres.

Le jardin du cœur est un Atelier d’Insertion qui emploie des personnes en difficulté et éloignées de l’emploi. Le chantier leur permet de retrouver une vie sociale et professionnelle.

Tout au long de l’année, notre production est distribuée dans les 19 centres des Restaurants du Cœur du département..

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-22 17:00:00. .

Jardins du Cœur Lieu-dit La Berthonnière

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A sale of plants (vegetables and flowers) is organized in aid of the Restos du C?ur des Deux Sèvres.

The garden of the heart is a Workshop of Insertion which employs people in difficulty and far from employment. The workshop allows them to find a social and professional life.

Throughout the year, our production is distributed to the 19 Restaurants du C?ur centers in the department.

Se organiza una venta de plantas (hortalizas y flores) a beneficio de los Restos du Cœur des Deux Sèvres.

El jardín del corazón es un taller de Integración que emplea a personas con dificultades y alejadas del empleo. Este lugar les permite reanudar una vida social y profesional.

A lo largo del año, nuestros productos se distribuyen a los 19 centros Restaurants du Cœur del departamento.

Ein Verkauf von Setzlingen (Gemüse und Blumen) wird zugunsten der Restos du C?ur des Departements Deux Sèvres organisiert.

Le jardin du c?ur ist ein Atelier d’Insertion, das Menschen in Schwierigkeiten und arbeitsmarktfernen Situationen beschäftigt. Die Baustelle ermöglicht es ihnen, wieder ein soziales und berufliches Leben zu führen.

Das ganze Jahr über wird unsere Produktion an die 19 Zentren der Restaurants du C?ur im Departement verteilt.

Mise à jour le 2023-04-11 par CC Parthenay Gâtine