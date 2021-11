Rouen Musée des Antiquités Rouen, Seine-Maritime Seconde vie Musée des Antiquités Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Tout se recycle, rien ne se perd ! D’une vie à une autre, suivez l’histoire des objets de la vie quotidienne et terminez par un atelier de recyclage de tissus. 3 personnes minimum, réservation obligatoire

Durée : 1h30, tarif : 4€, 5-11ans

2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T11:30:00

