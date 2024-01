Seconde plantation collective d’une haie bocagère à la Brantille Lieu dit l’enclos Garidech, dimanche 11 février 2024.

Seconde plantation collective d’une haie bocagère à la Brantille Organisé par l’association « L’Assureuse des Possibles » Dimanche 11 février, 10h00 Lieu dit l’enclos Bénévolat

Début : 2024-02-11T10:00:00+01:00 – 2024-02-11T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-11T10:00:00+01:00 – 2024-02-11T17:00:00+01:00

Grâce au soutien de la revue naturaliste « La Salamandre », « L’Assureuse des Possibles » organise cet hiver sur le terrain « la Brantille » (Lieu-dit l’Enclos à Garidech) une plantation de 450 arbres, fournis par l’association « Arbres et Paysages d’Autan », afin de créer une haie champêtre à base d’essences locales et de contribuer à la restauration de la biodiversité dans notre espace.

L’association recherche des bénévoles pour la journée du dimanche 11 février pour planter ces arbres dans une ambiance conviviale et familiale.

Lieu dit l'enclos 31380 Garidech Garidech 31380 Haute-Garonne Occitanie

