Seconde édition du S&O Purpose Day Société de l’encouragement pour l’Industrie Nationale, Hôtel de l’industrie Paris, mardi 5 mars 2024.

Seconde édition du S&O Purpose Day Seconde édition du S&O Purpose Day Mardi 5 mars 2024, 14h00 Société de l’encouragement pour l’Industrie Nationale, Hôtel de l’industrie sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-05T14:00:00+01:00 – 2024-03-05T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-05T14:00:00+01:00 – 2024-03-05T19:00:00+01:00

Nous avons le plaisir de vous inviter à la deuxième édition du Purpose Day, organisée par le Purpose Center en collaboration avec l’Oxford University Center for Corporate Reputation, le 5 mars 2024, dans le prestigieux Hôtel de l’Industrie au cœur de Paris.

EVENEMENT EN ANGLAIS

3 ateliers vous permettront de partager vos expériences et vos idées et de recueillir des informations de premier ordre auprès d’invités à la pointe de la pratique et de la recherche.

Venez écouter nos orateurs principaux :

R. Edward Freeman

Fondateur de la vision de l’entreprise par les parties prenantes. Il est professeur d’université et professeur Olsson d’administration des affaires, et directeur académique de l’Institut pour l’entreprise dans la société à la Darden School of Business de l’Université de Virginie.

Hubert Joly

Maître de conférences à la Harvard Business School et ancien président-directeur général de Best Buy

AGENDA

14h00 Purpose au travail

GRAZING 3 ateliers

Recherche à HEC Paris et Oxford Said Business School Purpose and Performance in Organizations

Meilleures pratiques en matière de gestion des ressources humaines From Purpose Statement to Purpose-driven Culture

Rôle du conseil d’administration Aligning Governance and Purpose

PARTAGE des ateliers

Temps d’échange autour d’un cocktail

18h00 Visions de Purpose

Introduction Hubert Joly

Discours d’ouverture -“Stakeholders and Purpose: How to make the ends meet?”, Professeur Edward Freeman

Débat d’experts – “Investors and Corporate Purpose: Why care?”

Temps d’échange autour d’un cocktail

L’événement est coprésidé par Rodolphe Durand, fondateur et directeur académique du S&O Institute & Purpose Center, et Rupert Younger, fondateur et directeur du Oxford University Centre for Corporate Reputation, et président de l’Enacting Purpose Initiative.

Nous exprimons notre gratitude la plus sincère envers la Joly Family Chair in Purposeful Leadership, ses nombreux donateurs individuels, ainsi que la Chaire Mazars « Purposeful Governance » pour leur précieux soutien.

Société de l’encouragement pour l’Industrie Nationale, Hôtel de l’industrie 4 place Saint-Germain-des-Prés, 75006 Paris Paris 75006 Quartier de Saint-Germain-des-Prés Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.hec.edu/fr/news-room/seconde-edition-du-so-purpose-day »}]