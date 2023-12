Second souffle Théâtre le funambule montmartre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le témoignage vivant d’une passion qui soulève des montagnes L’histoire vraie d’une enfant d’une cité HLM

de province, qui va découvrir grâce à l’école, sa passion pour la musique

classique. Sa rencontre avec la clarinette

va bouleverser sa destinée, jusqu’à devenir clarinettiste concertiste. Morgane nous raconte les coulisses de sa vie de musicienne, sa vie de

femme dans un milieu d’hommes. Elle nous

dévoile les dessous de l’orchestre

symphonique et de la vie de tournée. À 25 ans, une blessure vient stopper net sa trajectoire fulgurante. Elle

a perdu le souffle… Comment s’en relever ? Une histoire de résilience heureuse, d’obstination

et de passion salvatrice. De l’optimisme galopant que

