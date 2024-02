SECOND SOUFFLE LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris, lundi 26 février 2024.

Le témoignage vivant d’une passion qui soulève des montagnes.L’histoire vraie d’une enfant d’une cité HLM de province, qui va découvrir grâce à l’école, sa passion pour la musique classique. Sa rencontre avec la clarinette va bouleverser sa destinée, jusqu’à devenir clarinettiste concertiste.Morgane nous raconte les coulisses de sa vie de musicienne, sa vie de femme dans un milieu d’hommes. Elle nous dévoile les dessous de l’orchestre symphonique et de la vie de tournée.À 25 ans, une blessure vient stopper net sa trajectoire fulgurante. Elle a perdu le souffle…Comment s’en relever ?Une histoire de résilience heureuse, d’obstination et de passion salvatrice. De l’optimisme galopant que Morgane utilise comme un bazooka.Presse : Une histoire qui touche au coeur ! Europe 1 Coup de coeur ! Un récit très émouvant, drôle, et vivifiant. Radio classique Une pépite de création ! Une très émouvante leçon de vie ! La provence Un spectacle très émouvant. Une pudique leçon de vie dans un souffle vital La Provence Le message passe avec une délicatesse infinie tant son authenticité est indiscutable.C’est une intelligence du cœur qui est ici transfusée Holybuzz Quelle incroyable leçon de vie ! Second souffle est un spectacle très optimiste, qui rend heureux et qui nous inspire. Un portrait de femme indispensable Cultea Morgane Raoux vous émeut. Le témoignage vivant d’une passion, d’un second souffle donnant une nouvelle vie à chacun d’entre nous Vivantmag Une histoire nous tient en haleine tant par la qualité du texte que la sensibilité et l’émotion qui s’en dégagent. Une leçon de vie déclinée avec humilité et délicatesse. De la belle ouvrage ! Théâtre.comAuteur : Morgane RaouxGenre : Théâtre contemporainType de public : Tout public Artiste(s) : Morgane Raoux et en alternance Nicolas Wanczycki ou Bertrand SaunierMetteur en scène : Julie-Anne RothCréateur lumières : Rémi CabaretDurée du spectacle : 1h20

Tarif : 12.00 – 32.80 euros.

Début : 2024-02-26 à 21:00

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris 75