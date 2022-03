Second rendez-vous Focus Liban: SOUS LE CIEL D’ALICE (2021) Cinema Ariston,Viale Romolo Gessi 14,Trieste Trieste Catégorie d’évènement: Trieste

Second rendez-vous Focus Liban: SOUS LE CIEL D’ALICE (2021) Cinema Ariston,Viale Romolo Gessi 14,Trieste, 19 mars 2022, Trieste. Second rendez-vous Focus Liban: SOUS LE CIEL D’ALICE (2021)

du samedi 19 mars au dimanche 20 mars à Cinema Ariston, Viale Romolo Gessi 14, Trieste

Prix 2021 du Meilleur premier film français décerné par le Syndicat Français de la Critique de Cinéma. **Dimanche 20 mars**, la projection sera introduite par un vidéo message de Philippe Rouyer, Président du Syndicat Français de la Critique de Cinéma. Cinema Ariston: Viale Romolo Gessi 14, Trieste

Tarif réduit pour les membres de l’Alliance Française: 5€

À l’occasion de la Journée internationale de la francophonie, en partenariat avec le Cinema Ariston, projection du film en version originale sous-titres en italien: samedi 19 et dimanche 20 mars 18h30 Cinema Ariston,Viale Romolo Gessi 14,Trieste Viale Romolo Gessi 14, Trieste Trieste Città Nuova-Barriera Nuova-San Vito-Città Vecchia Trieste

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T18:30:00 2022-03-19T20:30:00;2022-03-20T18:30:00 2022-03-20T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Trieste Autres Lieu Cinema Ariston,Viale Romolo Gessi 14,Trieste Adresse Viale Romolo Gessi 14, Trieste Ville Trieste lieuville Cinema Ariston,Viale Romolo Gessi 14,Trieste Trieste Departement Trieste

Cinema Ariston,Viale Romolo Gessi 14,Trieste Trieste Trieste https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trieste/

Second rendez-vous Focus Liban: SOUS LE CIEL D’ALICE (2021) Cinema Ariston,Viale Romolo Gessi 14,Trieste 2022-03-19 was last modified: by Second rendez-vous Focus Liban: SOUS LE CIEL D’ALICE (2021) Cinema Ariston,Viale Romolo Gessi 14,Trieste Cinema Ariston,Viale Romolo Gessi 14,Trieste 19 mars 2022 Cinema Ariston Trieste Trieste Trieste Viale Romolo Gessi 14

Trieste Trieste